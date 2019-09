Kadıköylüler işlerine son verilen aile hekimlerine sahip çıkıyor: #doktorumuzuistiyoruz

İstanbul'da hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmeleri feshedilen aile hekimlerinden ikisi için, hastaları imza kampanyası başlattı. Kadıköy'ün Merdivenköy ve Caferağa Mahallesi sakinleri #doktorumuzuistiyoruz başlıklı kısa metinlere imza topluyor. Mahalle sakinleri kendilerini uzun yıllardır tanıyan doktorlarının bir anda görevden alınmasına anlam veremediklerini ve ciddi mağduriyet içinde olduklarını vurguluyor.

İstanbul Kadıköy'de Caferağa ve Merdivenköy mahallelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde işten çıkarılan aile hekimleri için mahalle sakinleri ve hekimlerin hastaları imza topluyor. Belli bir kamuoyu oluşturarak hekimlerinin geri alınmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getiren mahalle sakinleri imza metinlerini eczane, muhtarlık binası ve esnafa bıraktıklarını, isteyenlerin buralarda kampanyaya katkıda bulunabileceğini söyledi.

İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden feshedilmişti. 8-10 yıldır görevde olan ve çalışmaları "memur" statüsünü tanımlayan 657 sayılı yasa çerçevesinde olmayan aile hekimleri, 657'ye KHK ile eklenen bir maddeye dayanılarak hukuksuz şekilde güvenlik soruşturmasından geçirilmiş ve yine haklarında tek bir soruşturma ve dava olmamasına rağmen işten çıkarılmıştı.

Merdivenköy mahallesinde 13 nolu ASM'nin hekimi Süleyman Baba, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmesini feshetmesi sonucu verdiği hizmeti durdurmak zorunda kaldı. Merdivenköy mahallesinde yaşayan Süleyman Baba'nın hastaları, doktorlarının göreve geri dönmesi için imza kampanyası başlattı. Mahalle sakinleri kendilerini uzun zamandır tanıyan doktorun görevden alınmasının getirdiği olumsuz sonuçları ve mağduriyetlerini anlattı.

'HASTALAR MAĞDUR EDİLDİ'

Merdivenköy'deki Aile Sağlığı Merkezi'nin yakınlarındaki bir eczane çalışanı, aile hekiminin görevden alınmasından sonra hastaların çok mağdur olduğunu anlatırken geçici görevlendirmeyle yerine getirilen hekimin yetkisinin sınırlı olduğunu ve örneğin prostat, parkinson, demans hastalarının reçetelerini yazamadığını belirtti. Mahallede uzaktaki sağlık kuruluşlarına gidemeyecek çok sayıda yaşlı hasta olduğunu vurgulayan eczane çalışanı, “İlaçlarını yazdıramadıkları için uzağa gitmek zorunda kalıyorlar. Yeni bir hastanede ilaç yazılmadan önce tüm tahlil ve tetkikler baştan yapılıyor. Bu mahalledeki hastalar için çok zorlu bir uygulama. Ayrıca ASM'lerde yapılan tahliller ve pansuman gibi işlemler de yapılamıyor, mahalle sakinleri ve hastalar çok zor durumda. İmza kampanyası iyi gidiyor. Süleyman Bey sevilen bir doktor olduğu için herkes üzülerek destek oldu” diye konuştu.

'BU TARZ KEYFİ UYGULAMALARI KABUL ETMEYECEĞİZ'

İmza kampanyasına katılan sakinlerden Murat Hiçbezmez de hastaların mağduriyetini anlattı. Hiçbezmez, konuyu herkese duyurmaya çalıştıklarını, ASM'nin çevresindeki eczanelere, muhtarlığa ve esnafa imza kağıdını bıraktıklarını, ulaşamadıkları hastalara bu yolla ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Yaşadıkları mağduriyeti anlatan ve uygulamanın keyfiliğini eleştiren Hiçbezmez, “Biz böyle bir keyfi uygulamayı kabul ettiğimiz durumda başımıza başka neler geleceğini bilmiyoruz. ASM'lerle ilgili yeni uygulamaların gündeme geleceği de söyleniyor. Bu dayatmaları kabul etmek istemiyoruz. Doktorumuzu geri istiyoruz” diye konuştu.

MERDİVENKÖY MUHTARI: KARARA ANLAM VEREMEDİK

Merdivenköy Muhtarı Nazan Gürkan da ''Sekiz yıldır aile hekimi olarak hizmet veren, bütün hastaları tarafından çok sevilen Süleyman Baba görevinden haksız yere alındı. Hastaları çok üzgün ve imza kampanyası başlattı. Daha önce bize başka aile hekimleri hakkında şikayet geldi. Ancak Süleyman Baba hakkında hiç gelmedi. Kendisi insani olarak çok güçlü biri, görevdeyken çok seviliyordu. Zaten aile hekimi olmadan önce güvenlik soruşturmasından geçiyorlar. Bu kararın hiçbir anlamı yok, anlam veremedik'' dedi.

CAFERAĞA MUHTARI: BU KARARIN BİR MANTIĞI YOK

İşine geri dönmesi için kampanya yürütülen bir diğer aile hekimi olan Eyüp Borucu'nun hastaları da doktorunu geri istiyor.

Moda Aile Sağlığı Merkezi'nde dört yıldır aile hekimliği yapan Eyüp Borucu'nun sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman da, "Eyüp Borucu gerek hastaları, gerek mahalle sakinleri tarafından sevilen bir doktor. Güleryüzlü, samimi ve donanımlı tıp bilgisiyle kısa sürede burada kendini sevdirmiştir. Hastaları alışmıştı. 4000'e yakın hastası var. Hastalarından yana bir şikayet, mağduriyet olmamasına rağmen böyle bir karar alınmasını bir mantığa oturtamıyorum.

Hastalar alıştıkları ve güvendikleri doktorlarının görevden alınmasından sonra mağdur oldu, bir an önce geri dönmesini bekliyorlar. Bu uygulamalar keyfi gibi gözüküyor. Devam ederse her doktor, her an görevden alınabilir. İmza kampanyamız iyi gidiyor'' dedi.

MERDİVENKÖY'DEKİ KAMPANYANIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/doktorumuistiyorum/

TWİTTER: https://twitter.com/doktorumuistiy1