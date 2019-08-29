Haklarında soruşturma yok, dava yok ama bir tebligatla işten çıkarıldılar: KHK operasyonu sürüyor...

İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden feshedildi. 8-10 yıldır görevde olan ve 'memur statüsünde' çalışmayan aile hekimleri, 657'ye KHK ile eklenen bir maddeye dayanılarak hukuksuz şekilde güvenlik soruşturmasından geçirildi ve yine haklarında tek bir soruşturma ve dava olmamasına rağmen işten çıkarıldı.

AKP'nin KHK çıkartarak yaptığı hukuksuz işlemlerin son hedefi aile hekimleri oldu. İstanbul'da görev yapan 15 aile hekimi, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan Sağlık Bakanlığı tarafından işten çıkarıldı.

'AÇIKTAN GELEN ARKADAŞLARIMIZI HEDEF ALDI'

Konuya ilişkin soL'a açıklamala bulunan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Recep Koç, "Aile hekimliğinde şu anda çalışan sisteme giren iki tür hekim var. Birini memurluktan gelenler oluşturuyor, diğerini ise açıktan ya da özelden gelenler. Bu güvenlik soruşturması hukuksuzluğu açıktan gelen arkadaşlarımızı hedef almış durumda" dedi.

'TEK BİR GEREKÇE BİLE GÖSTERMEDİLER'

8-10 yıldır aile hekimliği görevinde bulunan, iki yılda bir sözleşmeleri yenilenen aile hekimlerinin 2016'da çıkan bir KHK'yle 657'ye eklenen ve 2018'de yasalaşan düzenlemeye dayanarak güvenlik soruşturmasından geçirildiğini, bunun hukuk tanımazlık olduğunu vurgulayan Koç, "Aile hekimleri memur statüsünde çalışmıyor, dolayısıyla ilgili düzenleme aile hekimlerini kapsamıyor üstelik haklarında tek bir soruşturma ve dava bile yok. Bakanlık tek bir gerekçe bile göstermeden, sadece bir tebligatla arkadaşlarımızı işten çıkardığını açıklıyor. Bunun adı hukuksuzluktur" dedi.

'GEREKLİ HUKUKİ ADIMLARI ATTIK'

Aile hekimlerinin bulundukları birimlerde her şeyi kendilerinin aldığını, yanlarında çalışanları kendilerinin sigortaladığını, tıbbi cihazları da kendilerinin temin ettiğini vurgulayan Koç, "Yıllardır emek veren, sağlık hizmeti veren aile hekimleri tek bir somut gerekçe bile gösterilmeden işten çıkarıldı. Bu hukuksuzluğun durdurulması için gerekli hukuki adımları attık. Bunun devamı da gelebilir, bu nedenle bu hukuksuzluğa karşı karşı mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BU KEYFİLİK YAYILABİLİR'

Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinden olan Süleyman Baba, soL'a yaptığı açıklamada, şu ana kadar hakkında açılmış ne bir dava ne de bir soruşturma olduğunu söyledi.

Süleyman Baba, çalıştığı aile sağlık merkezi'nin kapısına astığı notla hastalarına hukuksuz uygulamayı duyurmuş.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan güvenlik soruşturması sonucunda kendisinin "uygun görülmediği" yönünde bir tebligat aldığını aktaran Baba, söz konusu kanunun, güvenlik soruşturmasının yeni alınacak devlet memurları için yapılabileceğini söylediğini de hatırlatarak kendisinin hekimliğe Tıp Fakültesi'ni bitirdiği 1987 yılında başladığını vurguladı.

İşten çıkarılma şekillerinin de bir deneme olduğuna dikkat çeken Baba, bugün 15 kişinin yaşadığı bu keyfi hamlenin yayılabileceğini de dile getirdi.

Kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyenlere karşı bir sindirme operasyonu yürütüldüğünü belirten Baba, "Bu gidişle yakında işten çıkarmalar tarikatlar üzerinden yapılacak. Kendi tarikatlarından olmayanları işten çıkarmaya başlayacaklar" dedi.