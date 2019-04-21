İzmir'de çocuklar ve ebeveynler Çocuk Şenliği'nde buluştu

İzmir'in Çiğli ilçesinde dayanışma ve aydınlanma merkezi olarak Evka-2 Mahallesi’nde açılan Semt Evi, bugün Işılay Saygun Parkında Çocuk Şenliği düzenledi.
Düzenlenen şenliğe çocukların ilgisi yoğun olurken, çeşitli oyunlar ve deneylerle birlikte resim etkinliği gerçekleştirildi.
Çocukları ile birlikte şenliğe gelen ebeveynler, Semt Evi’nde çocuklara ve ebeveynlere dönük faaliyetlerin sürmesini istediklerini dile getirdiler.
Yakın dönemde çeşitli başlıklarda düzenlenecek çocuk atölyelerinde ve ebeveyn okullarında buluşmak üzere şenliğe son verildi.