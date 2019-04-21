NHKM'de 'Çocuklar İçin Aydınlık Gelecek' şenliği

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Çocuk Şenliği, 'Güzel Günler Göreceğiz' başlığıyla bugün gerçekleştirildi.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Çocuk Şenliği, “Güzel Günler Göreceğiz” başlığıyla bugün gerçekleştirildi. Adını Nâzım Hikmet'in dizelerinden alan şenliğe birçok çocuk ve ebeveyn katıldı.

Şenlik programında, evrim, bilim, kültür ve sanat, işaret dili ve masal atölyelerinin yanı sıra çocuk tiyatrosu, sokak oyunları ve anne-babalara yönelik Ebeveyn Okulu çalışmaları yer aldı.

İstanbul'da yaşayan Kübalı çocukların ve ebeveynlerinin de katıldığı şenlikte çocuklar, hep birlikte oyunlar oynayıp atölyelerde eğlenerek yeni şeyler öğrendiler. Küba konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez'in de katıldığı şenliğin bitiminde çocuklar tarafından yapılan Aziz Nesin portreleri NHKM bahçesinde sergilendi.

Gün boyu çocukların ve yetişkinlerin yoğun ilgisiyle devam eden şenlik danslarla sona erdi.