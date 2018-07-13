İstinye Park AVM projesini 'kurtaran' yeni imar planını Bakanlık onayladı

Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun'un patronluğundaki Orjin Grup tarafından inşaatına devam edilen İzmir Balçova'daki İstinye Park AVM projesinde mahkemenin iptal ettiği imar planının yerine yeni bir plan yapıldı. Projeyi 'kurtaran' yeni imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun'un patronluğundaki Orjin Grup tarafından inşaatına devam edilen İzmir Balçova'daki İstinye Park AVM projesinde mahkemenin iptal ettiği imar planının yerine yeni bir plan yapıldı. Projeyi 'kurtaran' yeni imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

Doğuş Grubu tarafından başlanan ve bir süre önce Zafer Yıldırım ile Zafer Kurşun'un patronluğundaki Orjin Grubu'na devredilen İzmir Balçova'daki İstinye Park AVM projesini kurtaran hamle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla geldi.

İzmir'in Balçova ilçesinde Üçuyular semtinde Doğuş Grubu'nun Orjin Grup'a devrettiği İstinye Park AVM inşaatı hızla devam ederken, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde İstinye Park AVM projesinin bir kısmının da yer aldığı eski vergi dairesi alanını kapsayan imar planı değişikliği yeniden askıya çıkarıldı. Daha önce plan değişikliğiyle İstinye Park projesi alanında kalan Resmi Tesis alanı, Turizm+Ticaret alanına dönüştürülmüştü. Mevzuat gereği bu nitelikte bir alanın kaldırılabilmesi için tesisin hizmet etki alanında, yüzölçümü ve konum özellikleri korunarak eşdeğer bir alanın bu kullanım doğrultusunda belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda eski Maliye Meslek Lisesi’nin bir kısmı, vergi dairesi için imar planında “resmi tesis alanı” olarak belirlendi, ancak küçültülen lise alanı da etki alanı gözetmeksizin Buca ilçesinde başka bir parselde belirlendi.

İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ

Bu plan değişikliği, İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından geçen Mayıs ayında iptal edilmişti. Birbirine bağlı olan üç planı da etkileyen iptal kararı sonrası, Karabağlar ve Balçova belediyelerinden ardı ardına açıklamalar gelmişti. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, iptal kararının İstinye Park projesiyle ilgili olmadığını, yalnızca yeni vergi dairesi alanını ilgilendirdiğini, İstinye Park alanıyla ilgili yasal bir sorun olmadığını beyan ederek İstinye Park projesi lehinde açıklamalar yapmış, bölge halkının "inşaatı durdurun" çağrılarına da “Yatırıma engel değil destek olmak lazım” diye çıkışarak sermayeye kol kanat germişti.

YENİ PLANIN MAHKEMENİN İPTAL ETTİĞİ ESKİ PLANDAN FARKI YOK!

Dün (12 Temmuz) askıya çıkan plan gösterdi ki, iptal kararı İstinye Park projesinde yer alan eski vergi dairesi alanında da bağlayan bir niteliğe sahip. Yeni planlarda eski Maliye Meslek Lisesi alanından vergi dairesine ayrılan alanın eşdeğeri olarak Gaziemir ilçesinde bir anaokulu alanı belirlendiği ve iptal edilen plan değişikliğinden temel bir farkı bulunmadığı anlaşıldı.