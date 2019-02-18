İstanbul'da da PTT sebze satışına başladı

Tanzim satış noktalarının ardından Ankara'da e-PTTAVM üzerinden meyve-sebze satımına başlanmıştı. Şimdi de İstanbul'da PTT sebze satışına başladı.

İlk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibariyle İstanbul'da da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın tanzim satış ürünlerinin, internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor. PTT'nin internet sitesinden e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor.

Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor.Burada her müşteri için tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor.Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor.Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.

Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4,5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 liradan satışa sunuluyor.