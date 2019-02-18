Bazı sebze-meyvelerde kota 1 kiloya kadar indi: Tanzime tanzim geldi!

Ucuz sebze-meyve satışına başlayan marketlerde bazı ürünlerde kota 1 kilograma kadar düştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara ve İstanbul'da yerel yönetimler eliyle kurulan tanzim satış çadırlarının ardından, bazı market zincirleri de indirimli sebze-meyve satışına başlamıştı. Bu marketlerden biri olan Migros'ta, bazı ürünlerde kota 1 kilograma kadar düştü. Migros patlıcan, salatalık, sivri biber gibi ürünleri müşterilerine en fazla 1 kilogram satıyor.

Mağaza yönetimleri ürün tezgahlarına şu notu yazdı: “Tüm müşterilerimizin yararlanması için satışlarımız 1 kg ile sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

GEÇEN HAFTA KOTA 3 KİLOYDU, BU HAFTA 1 KİLOYA DÜŞTÜ

Marketler, geçen hafta ucuz sebze-meyveye 3 kilogram kota belirlemişti, bu rakamın 1 kilograma kadar düşmesi dikkat çekti.

Vatandaşlar, "En bereketli topraklara sahibiz ama biberi, patlıcanı, salatalığı marketler 1 kilogramdan fazla vermiyor. Bu kadar olmaz dediğimiz her şey oldu. Nihayetinde Türkiye'de bibere, patlıcana kota da geldi" diyerek tepki gösterdiler.