Dizi setinde taciz iddiası üzerine Talat Bulut ifadeye çağrılacak

Yasak Elma dizisinin setinde kostüm sorumlusu Ö.Ş.’nin, dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından tacize uğradığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, Talat Bulut’un açıklamalarının müvekkilini karalamaktan ibaret olduğunu söyledi. Avukat Önder, Talat Bulut’a ifade vermesi için tebligat gönderildiğini belirtti.

Yasak Elma dizisinin setinde kostüm sorumlusu olarak çalışan Ö.Ş.'nin (19) dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından tacize uğradığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine, Özge Ş.'nin avukatı müvekkili aleyhinde yapılan yorumlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

‘MÜVEKKİLİMİ KARALIYOR'

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünde açıklama yapan avukat Sibel Önder, Talat Bulut'un açıklamalarının müvekkili Ö.Ş.'yi karalamaktan ibaret olduğunu söyleyerek, “Talat Bulut'un yapmış olduğu açıklamaların gerçeklikle ve hukuki realite ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Müvekkilim, arka odaya götürdükten sonra kendisini öptüğünü beyan etmiştir. Söz konusu eylem bilindiği gibi bir taciz eylemidir. Ve taciz karanlıkta, kuytuda yetişir. Bizim bunun üzerine tutacak gün ışığımız mevcuttur. Günümüzde birçok kadın cinsel istismara uğramaktadır. Bununla ilgili genelde kadınların hepsi sessiz kalmaktadır” dedi.

‘MÜVEKKİLİM SESSİZ KALMAMIŞTIR'

Müvekkilinin birçok kadının talihini değiştirecek bir eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen avukat Önder, “Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir. Bir kadının kendi ruhuna, kendi bedenine sahip çıkışıdır. Tüm kadınlar gibi ezilip, sessiz kalıp bunu bir kader haline getirmemiştir. Müvekkilim bir çok kadının makus talihini değiştirecek eylemi gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

BULUT'A TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

İfade vermesi için Talat Bulut'a tebligat gönderildiğini kaydeden avukat Önder, “Talat Bulut hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusu yargıya intikal etmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Yasak Elma dizisinin setinde, set çalışanı Ö.Ş.'nin (19) dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından tacize uğradığını iddia etmesi üzerine, Bulut hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 31 Mayıs günü Hadımköy'de meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.