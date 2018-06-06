Dizi setinde taciz

'Yasak Elma' adlı dizide kostüm asistanı olan Özge Şimşek, oyuncu Talat Bulut tarafından taciz edildiğini ve olayla ilgili dava açacağını açıkladı. Dizi oyuncuları ve set emekçileri de Şimşek'e destek verdi.

Yasak Elma dizisi setinde başrol oyuncusu Talat Bulut'un, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği açıklandı.

''Davacı olmak istiyorum ve elimden geldiğince herkese duyurmak istiyorum ki bir daha kimse böyle bir şey yaşamasın. Ben daha 19 yaşındayım ve birçok yaşıtıma yapılıyor bu" diyen kostum asistanı Özge Şimşek, "Karşımızdaki insan oyuncu olduğu için bu durumu yaşayanlar korkabiliyor, susabiliyor. Ben de belki hukuki yollardan bir şey elde edemeyeceğim ama en azından her yere duyurduğum için vicdanım rahat olacak ki bir daha kimse böyle bir olay yaşadığında susmayacak" ifadelerini kullandı.

Dizi oyuncularının ve set çalışanlarının da kendisine destek olduğunu belirten Şimşek, ''Özellikle Eda (Ece) Hanım ile Şevval (Sam) Hanım, Onur (Tuna) Bey, Sevda (Erginci) Hanım, Gün (Akıncı) Bey bana destek olduklarını söylediler zaten. Hem ekip arkadaşlarım hem de bütün oyuncularımız beni destekliyor bu konuda" dedi.