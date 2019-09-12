Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve velileri yine mağdur edildi

İzmir’in en eski okullarından biri olan Cumhuriyet İlkokulu geçen yıl yenilenme gerekçesiyle yıkılmıştı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okulun henüz ihalesinin bile açılmadığı ortaya çıktı. Öğrenciler ve veliler yine mağdur edildi.

Cumhuriyet İlkokulu, İzmir’in en eski okullarından biri. 450 öğrenci kapasitesi olan ve Karşıyaka İskelesi’ne çok yakın bir konumda bulunan bu okul, 2018 yılında yenilenme gerekçesiyle yıkıldı. Aradan geçen sürede, yeni eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen okulun henüz ihalesi bile açılmazken, hem öğrenciler hem de eğitimciler mağdur edildi.

Okuldaki kimi ve eğitimci ve veliler, okulun acil yıkılmasını gerektirecek kadar eski olmadığını, adı “Cumhuriyet” olan bir okulun yıkılmasının siyasi bir tercih olduğunu düşünüyor. Okulun yıkılmasının ardından çocuğunu “misafir okul “ konumuyla başka bir okul binasında okutmak zorunda kalan bir veli, “AKP eğitime çok yüksek bütçe ayırdığını söylüyor. Oysa okulların durumu ortada… Bu bütçe acaba sadece imam hatiplere mi ayrılıyor” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Okuldaki öğretmenlerin ise norm fazlası yapılarak mağdur edildikleri belirtiliyor.

Veliler, çocuklarının kazan dairesinin yanında bir baraka içinde okutulduğunu ve rehber öğretmenin kantinde görev yapmaya çalıştığını belirterek, bu tablonun en fazla okul öncesi eğitime yeni başlayan ve eğitim hayatlarının ilk günlerini geçirmekte olan öğrenciler açısından sorun yarattığının altını çiziyor.

Cumhuriyet İlkokulu’nun kendi binasında eğitime ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.