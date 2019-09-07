Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri imam hatip lisesi sınıfında ders görüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nun öğrencileri, okulun hemen yanında bulunan imam hatip lisesinin sınıflarında ders görüyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nun öğrencileri, okulun hemen yanında bulunan imam hatip lisesinin sınıflarında ders görüyor.

soL’a konuşan bir veli, Cumhuriyet Ortaokulu’nda okuyan çocuğunu okula götürdüğünde, çocuğunun sınıfının yakındaki imam hatip lisesine taşındığını öğrendi.

İzmir Dikili’de Cumhuriyet Ortaokulu’nda 5. sınıfta okuyan öğrencilerin bir kısmı kendi binalarında bir kısmıysa imam hatip lisesinin sınıflarında ders görecek.

Görüştüğümüz veli, öğrencilerin bu şekilde hem imam hatip ortamına hazırlandığını hem de çocukların yaşıtlarından ayrılıp başka bir binada kendinden büyüklerle okutulduğunu söyleyerek konudaki kaygılarını dile getirdi.