Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları 'adalet' için yürüdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları yürüyüş düzenledi.

Birgün'de yer alan habere göre Cumhuriyet Meydanı Omurtak Caddesi’ndeki belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kazada yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin bulunduğu tişörtleri giydi, fotoğraflarını taşıdı. “Hiç bir ışık yok içimizdeki geceyi aydınlatacak” çağrısıyla bir araya gelen aileler, ”Adalet istiyoruz” sloganı atarak cadde boyunca yürüdü.

Kazada kızını, kız kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, aileler adına basın açıklamasını okudu.

Kazayı unutamadıklarını ve çok zor günler yaşadıklarını ifade eden Bilgin, ”8 Temmuz günü o büyük ve acı kazada hepimiz canlarımızı kaybettik. Ben kızımı, kardeşimi, yeğenimi kaybettim. Hala kendimize gelemiyoruz. Devam eden yargı sürecinde iddianame hazırlanıyor. Kaza ile ilgili 360 kişinin ifadeleri alındı ve bunlar göz önünde bulundurularak iddianame hazırlanacak. Bu kazada ihmal değil, ihmaller zinciri vardı. Hayat bu kadar ucuz olmamalıydı. İhmaller zincirine imza atanlara soruyorum; Siz hiç evladınızı gömdünüz mü?” diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, hayatını kaybedenlerin isimlerini anons etti, kazada yaşamını yitiren 6 aylık bebek Beren Kurtuluş için bir kafede sembolik pasta kesti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz Pazar günü Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trenin, altı boşalan menfezden geçmesinin ardından vagonlarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 338 kişi yaralanmıştı.