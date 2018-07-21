CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu açlık grevine başlayacak

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılamayı durdurma talebinin Yargıtay tarafından reddedilmesinin ardından 'Anayasası çalınmış milletvekili' imzasıyla açıklama yaptı. Berberoğlu, açıklamasında yeni hukuksuzluklara karşı ailesi ve partisinden bağımsız vermesi gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağını duyurarak açlık grevine başlayacağını belirtti.

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, yargılamayı durdurma talebinin reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.

Berberoğlu, “Anayasası çalınmış milletvekili” nitelemesiyle yaptığı açıklamada, yeni hukuksuzluklara karşı vermesi gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

Aynı zamanda Berberoğlu'nun tepki için açlık grevi kararı aldığı öğrenildi.

Yargıtay'ın kararını üzüntüyle karşıladığını belirten Berberoğlu, “Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa, 'Vatan Sağolsun' diyerek tereddütsüz kabul ediyorum. Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum. Aileme, partime, sevenlerime dönük ahlaksız şantaja katlanamıyorum. Yeni siyasi kumpaslara malzeme edilmeyi reddediyorum. Ve bu konuda ne yapmak istediğimi çok basit bir örnekle anlatmak niyetindeyim. Kişi ile hukuk ilişkisi, ağaç ve ormana benzer. Bazen ormanda yangın çıkar, tüm ağaçlar kül olur. Ne var ki kimi zaman yaşlı bir kuru ağaç, orman yanmasın diye alev alacağı yıldırımı beklemeden tek başına ayakta ölmesini bilir. O ağaç belki kurur gider ama çürümeden ayakta can verir. Ben her zaman ormana kıyan balta sapı olmaktansa, orman için ayakta ölen o tek ağaca özendim ve örnek aldım” şeklinde konuştu.