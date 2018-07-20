Berberoğlu, Yargıtay kararı sonrası açıklama yaptı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Berberoğlu açıklama yaptı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Berberoğlu, 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti. karar sonrası Enis Berberoğlu açıklama yaptı. Berberoğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

" Yargıtay kararını şaşkınlıktan çok kendim ve hukuk adına üzüntüyle karşıladım. Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa, “Vatan Sağolsun” diyerek tereddütsüz kabul ediyorum. Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum.

Aileme, partime, sevenlerime dönük ahlaksız şantaja katlanamıyorum. Yeni siyasi kumpaslara malzeme edilmeyi reddediyorum.

Ve bu konuda ne yapmak istediğimi çok basit bir örnekle anlatmak niyetindeyim. Kişi ile hukuk ilişkisi, ağaç ve ormana benzer. Bazen ormanda yangın çıkar, tüm ağaçlar kül olur.

Ne var ki kimi zaman yaşlı bir kuru ağaç, orman yanmasın diye alev alacağı yıldırımı beklemeden tek başına ayakta ölmesini bilir. O ağaç belki kurur gider ama çürümeden ayakta can verir.

Ben her zaman ormana kıyan balta sapı olmaktansa, orman için ayakta ölen o tek ağaca özendim ve örnek aldım.

İşte bu anlayışla bugüne kadar uğradığım ve gelecekte uğramam çok muhtemel yeni hukuksuzluklara karşı, kaçınılmaz olarak ailem ve partimden bağımsız vermem gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağımı saygıyla duyuruyorum."