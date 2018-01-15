CHP'li vekilin Rektör İbiş'le ilgili paylaşımına erişim yasağı

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, CHP'li milletvekili Tur Yıldız Biçer’in Twitter'daki bir paylaşımının 'kişilik haklarına zarar verdiği' iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği CHP’li Biçer’in tweetine erişimin engellenmesi kararı verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer’in "41. taklasını da oğlunu okula almak için attı" şeklindeki Twitter paylaşımının “kişilik haklarına zarar verdiği” iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, “içeriklerde objektif olmayan biçimde suçlayıcı ifadeler kullanılması” gerekçesiyle CHP’li Biçer’in tweetine erişimin engellenmesi kararı verdi.

OĞLU İÇİN KONTENJANI ARTIRMIŞTI

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, yatay geçiş kontenjanının 4’ten 8’e çıkarılmasının ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçmişti. CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, bu haberi “Erkan İbiş 41. taklasını da oğlunu okula almak için attı. Üniversiteler babanızın çiftliği değil, and olsun ki o koltuktan ineceksin” yorumuyla alıntılayarak, takipçileriyle paylaştı.

İBİŞ MAHKEMEYE BAŞVURUP PAYLAŞIMA ERİŞİMİ ENGELLEDİ

Mahkemeye başvuran Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş, CHP’li Biçer’in paylaşımında yer alan içeriğin “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ’ın haberine göre Ankara 4. Sulh Ceza Hakimi Fatih Yılmaz, “talebe konu içeriklerde objektif olmayan biçimde suçlayıcı ifadeler kullanılmasının talepte bulunanın kişilik haklarının zedelenmesine neden olduğu kanaatine vararak” talebi kabul etti.

Bu URL adresine erişimin engellenmesine karar veren hakimlik, kararın, gereği yerine getirilmek üzere UYAP üzerinden derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesine hükmetti.