TKG'den açıklama: Keyfiyet, torpil, Ankara Tıp...

Türkiye Komünist Gençliği, Ankara Tıp ile ilgili açıklama yaparak, "Rektör Erkan İbiş istifa etmelidir" dedi.

Türkiye Komünist Gençliği'nden Ankara Tıp'ta yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Ankara Üniversitesi’nin, Erkan İbiş’in aile şirketi olmadığını hatırlatırız" denilerek, rektör istifaya çağrıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Keyfiyet, torpil, Ankara Tıp...

BÖYLE OLUR YANDAŞ REKTÖRÜN ‘BABA KIYAĞI’

Yandaş üniversite rektörleri her gün keyfi uygulamalarıyla gündemdeler. Türkiye'nin her yerinde iktidarın arka bahçesi haline getirilmeye çalışılan üniversite kurumlarında yapılan akıl dışı düzenlemeler artık şaşkınlık dahi yaratmıyor.

Üniversiteyi piyasaya açmakla sorumlu olduğunu düşünen, akademik unvanını iktidara yaranarak koruyabileceğine inanan ve bunun için her şeyi yapan, bu sırada da parsadan payını kapan rektörler sıradanlaşmış gözüküyor.

Ancak, Ankara Üniversitesi’nde (AÜ) yaşanan son gelişmeler, yandaş Rektör Erkan İbiş’in keyfiyeti olağanın ötesine taşımayı göze aldığını gösterdi.

TIP FAKÜLTESİ’NE YATAY GEÇİŞTE İBİŞ AYARI

Daha önce de pek çok kez skandallarıyla gündem olan Ankara Üniversitesi rektörü Erkan İbiş’in Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yaptı. Bu geçiş ise başında Rektör Erkan İbiş’in olduğu Ankara Üniversitesi Yönetim organlarının kontenjanlarda ve yatay geçiş başvurularında yaptığı bazı değişikliklerle mümkün olabildi. Örneğin yatay geçiş kontenjanı 4’ten 8’e yükseltilince Can İbiş, 6. sıradan geçiş yaptı.

Erkan İbiş’in bir başka skandalını hatırlayalım; KHK ile ihraç edilmiş öğretim görevlisinin LYS’ye girerek Ankara Üniversitesi’ni kazanmasına karşılık olarak Rektör İbiş, onun en temel bir hakkı olan eğitim-öğrenim görme hakkını aynı keyfiyetle başka bir yönetmelik çıkararak elinden almıştı.

Erkan İbiş’in, oğlu derslerinden başarısız olduğu yeni bir yönetmelik çıkararak oğlunun düşük puanla kaldığı dersi geçmesini sağlayacak yeni bir puanlama sistemi getirebilir. Bu yeni sistemin adı “çan eğrisi” olmaz da “İbiş yamuğu” olur... ibiş’ten bu da beklenir!

AİLE ŞİRKETİ DEĞİL, ÜNİVERSİTE!

Bu gidişata “Dur!” diyen öğrencilerin disiplin soruşturmalarıyla tehdit edildiği Ankara Üniversitesi’nin, Erkan İbiş’in aile şirketi olmadığını hatırlatırız. Rektör görevini kötüye kullanmıştır. Üstelik üniversite yönetimindeki kadrolar bu skandala sessiz kalmaktadır.

Böylesi bir keyfiliğin yapılabildiği ve açıkça torpilin geçerli olduğu bir kurum, her şey olabilir ama üniversite olamaz. Yaşananlar Ankara Üniversitesi’ne yakışmamıştır.

Rektör Erkan İbiş istifa etmelidir.

Türkiye Komünist Gençliği