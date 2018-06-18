Cerrahpaşa mezuniyetinde 'bölünme' protestosu

İstanbul Üniversitesi'nden ayrılıp kurulan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin mezuniyet törenine bölünme protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin 2017 -2018 mezuniyet törenine bölünme protestosu damga vurdu. Sahneye çıkan öğrenciler "Eğer; hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse… Çaresi yok … Biz kazanacağız!" pankartı açarak bölünmeyi protesto etti.

Diplomaların takdiminin ardından sahneye çağrılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, "Cerrahpaşa'ya Dokunma" yazan beyaz tişört ile çıktı. Ar, "Hiçbir gerekçesini almadığımız bir olay bize dışarıdan empoze edilmeye çalışıldı. Önce öğrenci sayıları sorun oldu, sonra gördük ki bu bir sorun değil. Sonra başarı sırası sorun oldu ki o da sorun değil. Şu an ilk 500'ün içerisindeyiz. Yani biz bu gerekçeyi anlamadık" diye konuştu.