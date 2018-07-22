Tour de France'ın 15. etabını Nielsen kazandı

2018 Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15'inci etabının galibi Cort Nielsen olurken, genel klasman lideriyse bu hafta yaptığı sürpriz ataklarla Geraint Thomas oldu.

2018 Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France) dağlık etaplarla geçen haftanın ardından 15’inci etabın galibi Cort Nielsen oldu. Genel klasman lideriyse bu hafta yaptığı sürpriz ataklarla Geraint Thomas oldu.

Haftanın sürprizlerinden biri, genel klasman iddialısı Chris Froome’un takım arkadaşı Geraint Thomas’ın sarı mayoyu sırtına geçirmesi oldu. Bir diğer sürpriz ise abandone olanlardı. Mark Cavendish, Marcel Kittel, Fernando Gaviria ve Andrei Greipel gibi sprintçi isimler dağlık etaplara dayanamadı. Vincenzo Nibali de kaza sonucu yarış dışı kaldı.

15’inci etap Millau-Carcassonne arasında koşuldu. 160 kilometre süren etapta, 4 saat 52 dakika sonunda kazanan Cort Nielsen oldu.

İkinci dinlenme gününe doğru giderken olaylı haftanın ardından etap kazanan isimler şöyle:

10. Etap: Julian Alaphilippe (dağlık)

11. Etap: Geraint Thomas (dağlık)

12. Etap: Geraint Thomas (dağlık)

13. Etap: Peter Sagan (sprint)

14. Etap: Omar Fraile (tırmanış)

15. Etap: Cort Nielsen (tırmanış-sprint)