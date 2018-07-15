Tour de France'ın 9. etabını Degenkolb kazandı

En prestijli bisiklet yarışı kabul edilen Tour de France'ın 9'uncu etabını birinci bitiren isim John Degenkolb oldu.

En prestijli bisiklet yarışı kabul edilen Tour de France'ın 9'uncu etabını birinci bitiren isim John Degenkolb oldu.

İlk dinlenme gününe doğru giderken Tour'un en zorlu etaplarından biri olan Arras / Roubaix etabını John Degenkolb Kazandı.

15 taşlı sektörden oluşan bu zorlu etapta TeamSky'ın, sadece bugün için, sektörlerde mekanik yardımda bulunmak üzere 40 kişiyi geçici olarak işe aldığı söyleniyor.

Takımlar sadece bu etap için tekerlek açıklığı daha uzun ve daha dayanıklı bisikletler; daha yumuşak, daha kalın ve havası düşük lastikler kullandı. Zira bu etabın büyük bölümü taşlı ve bozuk yollardan oluşuyor. Bu yol koşulları sporcuları fiziksel ve mental olarak; bisikletleri de mekanik olarak çok zorluyor.

Bugünün zorlu geçeceği bilindiği için, etap çok gergin başladı. Hemen yarışın başında gerginliğin yarattığı kazadan dolayı genel klasman favorilerinden Richie Port yarış dışı kaldı.

Genel klasman iddialısı bir diğer isim Romain Bardet için talihsiz bir gündü, 5 kez mekanik sorun yaşadı ve zaman kaybetti.

Ve nihayet 156.5 km süren zorlu etap sonunda finiş çizgisini ilk sırada geçen sporcu John Degenkolb oldu.

Pazartesi günü dinlenme günü. Ardından Fransız Alpleri'nde dağlık etaplarla heyecan kaldığı yerden devam edecek.

İlk dinlenme gününe doğru giderken geride kalan 9 etabın kazanan isimleri şöyle:

1. Etap: Fernando Gaviria (sprint)

2. Etap: Peter Sagan (sprint)

3. Etap: BMC ekibi (takım zamana karşı)

4. Etap: Fernando Gaviria (sprint)

5. Etap: Peter Sagan (tırmanış)

6. Etap: Daniel Martin (tırmanış)

7. Etap: Dylan Groenewegen (sprint)

8. Etap: Dylan Groenewegen (sprint)

9. Etap: John Degenkolb (toprak)