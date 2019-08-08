Lazio'nun ırkçı tribün lideri öldürüldü

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Lazio'nun ırkçı tribün liderlerinden Fabrizio Piscitelli, başkent Roma'da bir parkta başından vurularak öldürüldü.

Serie A takımlarından Lazio'nun tribün liderlerinden Fabrizio Piscitelli'nin başkent Roma'da bir parkta başından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, "Diabolik" takma ismiyle bilinen Piscitelli'nin başkentin Acquedotti Parkı'nda başından tek kurşunla vurulduğu belirtildi. Piscitelli'nin sol kulağının üstünden giren kurşunla olay yerinde can verdiği ifade edildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, mafya ile mücadele savcılarının da Piscitelli'nin vurulduğu yerde inceleme yapacağı aktarıldı.

Tribün lideri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, üstünde 2 milyon avro bulunması, maç öncesinde üzerinde silahla yakalanma, ırkçı ve anti-semitik eylemler nedeniyle çok defa gözaltına alınması ve bunlardan bazılarından aldığı mahkumiyetle biliniyor.