Lazio ve Inter taraftarlarından 'Mussolini'ye övgü' pankartı

İtalya Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Lazio ve İnter taraftarları, Milano'da faşist lider Benito Mussolini'yi öven bir pankart açtı.

Milan ve Lazio takımları arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Laziolu bir taraftar grubu, Inter'den bazı taraftarlarla birlikte kent merkezinde "Benito Mussolini'ye onur" yazılı pankart açtı.

Faşist selamı vererek Mussolini'yi öven sloganlar atan grup, kısa süren eylemleri sonrası bölgeden uzaklaştı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, olay üzerine savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Polis 22 kişinin kimliğini tespit etti. Bu kişilerden 19'unun Lazio, 3'nün ise Inter taraftar gruplarının üyesi oldukları belirlendi.