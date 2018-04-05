İşçilerin parasını menajerlere yedirmişler: Bir kulüp böyle battı

Karabük'te maden işçilerinin maaşından her ay Karabükspor için 12 lira kesilirken, bu paraların kimleri zengin etmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Son yıllarda Süper Lig ekipleri milyonlarca lira borca batarken, kulüplerde neler yaşandığını ortaya çıkaran önemli bir haber gündeme geldi.

İşçilerin maaşından kesilen paralarla kurulan Karabükspor, tek bir futbolcu bile almadığı menajerlik şirketlerine tam 11 milyon 393 bin lira ödeme yapmış.

Habertürk'ten Atilla Türker'in haberinden bir bölüm şöyle:

Karabükspor Kulübü’nün mevcut borcu 150 milyon lirayı aştı. Futbol takımının durumunu zaten biliyorsunuz. Son sıraya demir attı. Ligde kalması için artık mucizeler gerekiyor.

Peki, bu 150 milyon lirayı aşkın borç nasıl oluştu? Kimlere ne verildi? Ne gibi harcamalar yapıldı? Bu soruların yanıtı raporda tüm ayrıntılarıyla yer alıyor. Ama üç kelime ile özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz: Karabükspor’u yemişler bitirmişler.

Lafı uzatmayayım. Rapora bakalım. Misal: 2016 Eylül ayı ile 2017 Eylül ayını kapsayan 1 yıllık dilim içinde tam 11 milyon 393 bin liralık bir harcama var. Nedir bu? Futbolcu araştırma giderleri. Evet... “Futbolcu araştırma giderleri” başlığı altında 11 milyon 393 bin liralık bir harcama bulunuyor.

Bu para 3 ayrı şirkete ödenmiş gözüküyor. Şirketlerin adları tek tek yazılı. Mesela J.P.P adlı bir menajerlik şirketi var. Değişik tarihlerde toplam 3 milyon 637 bin lira ödenmiş. Diğer 2 ayrı firmaya da benzer paralar verilmiş. 3’ü de yabancı kökenli şirket. Peki, bu şirketlerin izlediği ya da transfer ettiği futbolcular nerede? Yok. Zaten sorun da burada. Fatura kesilmiş ama ortada futbolcu yok. Sadece bir para hareketi var. Paralar gitmiş, faturalar kesilmiş.

Söylememe gerek yok. Kadroya dahil edilen bazı futbolcular için verilen menajerlik ücretleri bu raporda ayrıca tek tek yazıyor. Ama işte bu 11 milyon 393 bin liralık harcama, “futbolcu araştırma giderleri” olarak bir köşeye sıkıştırılmış.

Karabüksporlu futbolcular, 1 Mayıs 2010'da Taksim'deki mitinge katılmıştı.