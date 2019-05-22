Başakşehir'den 'Fatih Terim' kararı: Stadın adını değiştirecekler

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, Fatih Terim'in adını stadından kaldırmak için harekete geçti.

Süper Lig'i uzun süre lider götüren ancak son haftaya girerken şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, stadında isim değişikliğine gitme kararı aldı.

"İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı" olan stadın adı, şampiyonluk yarışında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le yaşanan gerilimin nedeniyle değiştirilmek isteniyor.

2014 yılında açılışı yapılan stadın isminin Başakşehir Arena olması planlanmış ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle o dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim'in adı stadyuma verilmişti.