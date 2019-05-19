Galatasaray, Başakşehir'i geçti: Şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyon Galatasaray oldu.

Galatasaray, aynı puana sahip olduğu Başakşehir'i kendi evinde 2-1'le geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan goller Feghouli ve Onyekuru'dan geldi.

Galatasaray böylece 22. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

BAŞAKŞEHİR'E GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben kurdum dediği" Başakşehir'in "İnananlar kazanır" sloganına maç sonrası yanıt veren Galatasaray, "İyiler daima kazanır" paylaşımında bulundu.