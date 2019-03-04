Aziz Yıldırım'dan TFF başkanlığı açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım TFF Başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Yıldırım, "Son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağım veya aday gösterileceğime dair bir takım haberler ve bu haberler doğruymuşçasına ismim etrafında bir takım tartışma ve yorumların yer aldığını takip etmekteyim. Öncelikle, bu denli önemli bir makama yakıştırılmış olmam, Türk Futbolu'nun devasa sorunlarına çözüm üretebilme noktasında, çözüm formülü olarak görülüyor olmam nedeniyle kamuoyuna şükranlarımı sunarım. Ancak bundan önce de her vesile ile ifade ettiğim üzere, özelde Türk Futbolu'nda, genelde Türk Sporu'nda hayata geçirmeyi düşündüğüm pek çok hayalim ve düşüncem olsa da, büyük onur, şeref ve gurur duyarak yaşadığım 20 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'nın ardından sporun herhangi bir noktasında aktif olarak yer almayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.