TFF milyonlar saçmaya devam ediyor: Hiddink, Terim, Lucescu, Güneş...

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktörlere para saçmaya devam ediyor. Lucescu'yu göndermek için 5 milyon lira ödeyen TFF, Şenol Güneş'e de yıllık 20 milyon lira ödeyecek. TFF, Fatih Terim'e ödenen 9 milyonluk tazminatla eleştiri konusu olurken, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Federasyon'un Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'e de yıllık 8 milyon avro ödediğini açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, para saçmaya devam ediyor.

Teknik Direktörlere ödediği yüksek miktarda maaşlar ve futbolculara verdiği primlerle sürekli tartışma konusu olan TFF, Lucescu'yu göndermek için 5 milyon lira öderken, yerine getirdiği Şenol Güneş'e de yıllık yaklaşık 20 milyon lira ödeyecek. Güneş, bu sabit maaşı dışında ayrıca başarı primleri de alacak.

Yani bir teknik direktör değişiklikliği için 25 milyon lira harcayan TFF, daha önce de ödediği miktarlarla eleştiri konusu olmuştu.

Yıllık 3,5 milyon avro maaş alan Fatih Terim'e tazminat olarak 9 milyon lira ödenirken, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Federasyon'un Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'e yıllık 8 milyon avro ödediğini açıklamıştı.

Hiddink görevden ayrılırken yaklaşık 1 milyon avro da tazminat almıştı.