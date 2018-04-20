Aziz Yıldırım'dan olaylı maça ilişkin açıklama: 3 Temmuz'un devamı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin, 'Olaylar 3 Temmuz'un devamı niteliğinde' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş karşısında yarıda kalan maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu" diyen Yıldırım, "En ufak saha olayının 'maç tatili' için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi? Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur" ifadelerini kullandı.

"Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır" diye konuşan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin.

Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız..."