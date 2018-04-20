VİDEO- Fenerbahçe-Beşiktaş maçında koridorda yaşananların görüntüleri

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Kupa Yarı Final maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalırken, yaşanan olaylardan görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Kupa Yarı Final maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atılan olaylar sonrası iki kulüpten de açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'de yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu. Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti" denildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, "Bizim stadımızda da kırmızı kartlar çıktı ama böyle olaylarolmadı. Bu bir güvenlik zafiyeti. Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış bir hocanın, bu duruma gelmesi çok üzücü. Futbolculuk zamanında da beyin sarsıntısı geçirdiği için korktuk. Güvenlikler bizim personelimize saldırıyor. Bunu anlayabilmek mümkün değil. TFF, talimatlar ne gerektiriyorsa onu yapacaktır. Bu camialar yüzyıllardır var. Bu bir kan savaşı değil, Afrin'e de gitmiyoruz. Sadece sahada top oynanıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçın yarıda kalması sonrası koridorlarda yaşanan olayların görüntülerinin bir kısmı sosyal medyada yayınlandı: