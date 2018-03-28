AKP krizi fırsata çevirmek istiyor: Türkiye Dünya Kupası'na katılabilir

Rusya'yı hedef alan Dünya Kupası'nı boykot çağrılarının ardından AKP'ye yakın yayın organlarından ATV, 'Türkiye Dünya Kupası'na katılabilir' haberine imza attı.

2018 Dünya Kupası'na yönelik Rusya'yı hedef alan boykot çağrılarının ardından ATV, "Türkiye Dünya Kupası'na katılabilir" haberi yaptı.

Krizi fırsata çevirmenin net bir örneğini sunan ATV, konuya ilişkin haberinde, "İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizi spora sıçradı. İngiltere krizin ardından Rus diplomatları sınır dışı etti. Ardından protokolün Dünya Kupası'na katılmayacağı açıklandı. Avustralya ve İzlanda'dan da aynı yönde açıklamalar geldi. Bu kervana Avrupa ülkelerinin katılabilme ihtimali yüksek. Bu noktada Türkiye açısından bir ihtimal ortaya çıktı. Türkiye ile aynı eleme grubunda yer alan İzlanda ve Ukrayna'nın Dünya Kupası'na katılmama kararı alması halinde Türkiye grubun ikincisi olarak Dünya Kupası'na katılabilecek. Dünya Kupası'na sayılı günler kala bakalım neler olacak..." ifadelerini kullandı, spor yazarlarının görüşlerine yer verdi.

Dünya Kupası'nı boykot çağrısının detayları için: