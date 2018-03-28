Dünya Kupası tehlikede mi?

ABD ve İngiltere'nin başını çektiği Rusya karşıtı hamlelerin yeni uğrağının bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası olması bekleniyor. Tehdit, İngiltere, Polonya ve İzlanda'nın Dünya Kupası'na yönelik diplomatik boykot kararıyla bir üst seviyeye taşındı. Kupaya katılacak bazı ülkeler bu kararı değerlendirmeye aldıklarını açıklarken, tehdidin büyük bir boykot hamlesinin ön hazırlığı olabileceği belirtiliyor.

Rusya'nın uzun süredir hazırlıklarını yaptığı 2018 Dünya Kupası, Rusya'ya karşı bir tehdide dönüştürülmek isteniyor.

İngiltere, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi sonrası Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulunulurken, ABD ve İngiltere öncülüğünde birçok ülke, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya'ya yönelik diplomatik alanda atılan bu hamlelerin devamının Dünya Kupası sürecinde gelebileceği belirtiliyor.

ABD zaten dışında kaldığı Dünya Kupası için henüz bir açıklamada bulunmazken, İngiltere, Polonya ve İzlanda Dünya Kupası'na yönelik diplomatik boykot kararı aldı.

Diplomatik boykot kararı, ilgili ülkenin hiçbir resmi temsilcisinin Dünya Kupası'na katılmaması anlamına gelirken, takımların katılmasını engellemiyor.

İngiltere, Polonya ve İzlanda'nın açıkladığı bu karar sonrası Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya da benzer bir karar alabileceğinin sinyalini vererek konuyu değerlendireceklerini açıkladı.

İNGİLTERE'YE NAZİ YANITI

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Putin'in FIFA Dünya Kupası'nı Adolf Hitler'in 1936 Olimpiyatları'nda yaptığı gibi bir propaganda aracına çevireceğini" söylemiş, bu sözlere Rusya'dan sert bir yanıt gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, sözlerini, "mide bulandırıcı ve kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Rusya ayrıca İngiltere Milli Takımı'nın Nazi selamı verdiği eski bir videoyu da arşivden çıkarıp yayımlamıştı.

SSCB'YE KARŞI BOYKOTA GİRİŞMİŞLERDİ

Rusya'ya karşı yapılan bu hamle, akıllara 1980 Olimpiyatları'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni hedef alan saldırıları getirdi.

SSCB'nin Afganistan'a asker gönderme kararı sonrası ABD'nin başını çektiği birçok batılı ülke, Moskova Olimpiyatları'nı boykot etme kararı almıştı.

O dönem tam 65 ülke ABD'nin çağrısıyla organizasyona katılmamış, oldukça coşkulu ve etkiliyici olan organizasyon boyunca 36 Dünya Rekoru, 39 Avrupa Rekoru ve 73 Olimpiyat Rekoru kırılmıştı.