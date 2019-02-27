YSK'den Burhanettin Kocamaz kararı

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına dair karara Demokrat Parti tarafından yapılan itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.

İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığını kabul etmedi.

Demokrat Parti'nin, İl Seçim Kurulu'nun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi.

YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulu'nun kararını yerinde bularak, Demokrat Parti'nin itirazını reddetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİP'ten aday olamamış, daha sonra Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulu'nca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti.

