'Kocamaz için geriye tek bir yöntem kaldı...'

İyi Parti'de Burhanettin Kocamaz skandalına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Görevden alınan Mersin İl Başkanı'nın evrakları bilerek geç teslim etmesi sonrası yeniden aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın DP'den adaylığı da yine İl Başkanı'nın başvuru sırasında yaptığı hamle nedeniyle boşa düştü. Kocamaz'ın önündeki tek seçenek belediye meclis üyeliğine aday olup "tavşan" adayla başkanlık yarışına katılması olacak.

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

Neredeyse 25 yılı aşan süre belediye başkanlığı görevinde bulunup, 5 seçime girip 6'ncısında böyle bir hatayı kimse yapamaz… En azından bir kişiyi bu işle görevlendirmesi, daha önemlisi bir gün önceden belgesini teslim edip alındığı evrakını çoktan cebine koymuş olması gerekirdi… Dolayısıyla Kocamaz'ın çıkıp birilerini suçlayacak hali yok…

Haydi onu geçtim, İYİ Parti Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlarının da bu süreci iyi yönettiğini söyleyemem. Onların da başvuru gününden önce veya en azından öğle saatlerine kadar büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının başvurusunu yapıp, belediye meclis üyeliğini daha sonraki bir saate bıraktırabilirdi. Üstelik, İYİ Parti'nin öyle 30 büyükşehirde adaylığı da yok… Dolayısıyla meselenin bir il başkanı boyutundan çok daha ağır sorumluluğu mevcut…

Gelelim YSK kararına… Anlaşılan o ki İYİ Parti İl Başkanı sadece geç vermekle kalmamış, işi sıkıya alıp, geç kalma durumunu başvuru evrakının üzerine de işletmiş. Bu durumda yapılacak herhangi bir şey yok… Eğer geç gittiği beyan edildiğinde İl Başkanı evrakı geri çekmiş olsaydı, Kocamaz bu durumda İYİ Parti adaylığından başvuru öncesi çekildiğini beyan edip, bir başka partiden adaylığını koyabilirdi…



Bu durumda geriye tek bir yöntem kalıyor… O da Kocamaz’ın Belediye Meclis üyeliği… Kendisi böyle bir durumu kabul eder mi veya sahada bir önemi olur mu bilinmez… Ancak yöntem basit… DP daha önce adaylık başvurusunu yaptığı için 2 Mart tarihine kadar adayını değiştirebilir, Kanun buna izin veriyor. Bu durumda DP, Kocamaz’ın adaylığı kabul edilmediği için siyasette adına “tavşan adaylık” denilen yönteme başvurup, bir başka kişiyi aday çıkarabilir. Ardında da Kocamaz olur ve “ona verdiğiniz oy bana verilmiş sayılacak” propagandasını yapar… Kocamaz da Mersin Belediye Meclisi’nin birinci sırasından aday gösterilir. Seçim bittikten sonra eğer DP’nin gösterilen adayı kazanırsa Başkanlık görevinden istifa eder, Kocamaz da birinci sıradan belediye meclisine seçildiği için yerine Başkan olur.