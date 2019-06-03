YSK iptal gerekçesi yaptığı ilçe seçim kurullarıyla ilgili suç duyurusunu geri çekti

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerinin iptal gerekçelerinden 'sandık kurullarının belirlenmesinde usulsüzlük' iddiasıyla ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki suç duyurusunu geri çekti.

İstanbul seçimlerini “sandık kurullarında usulsüzlük” iddiasıyla iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlerde aynı kurulları görevlendirmesinin ardından, ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki suç duyurusunu da geri çektiği ortaya çıktı.

'SUÇ YOKSA NEDEN SEÇİMİ İPTAL ETTİNİZ?'

“YSK, kendi kendini inkar ediyor” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Seçim kurulu başkanları hakkındaki suç duyurusunu geri çekmişler. Demek ki ortada suç yok. Öyleyse neden seçimi iptal ettiniz?" diye sordu.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Muharrem Erkek YSK'nin ilçelerdeki seçim kurulları hakkında İstanbul Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunu geri çektiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek şöyle konuştu: “YSK, seçimlerden sonra İstanbul Başsavcılığına, ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta seçim kurulu üyeleri, İstanbul'da örgütlü suçlara bakan savcılara ifade de vermişti. Şimdi YSK, bu suç duyurusunu ‘işlemsiz olarak' geri çekti. Demek ki ortada suç yok. Öyleyse neden seçimi iptal ettiniz?”

HSK'YE BAŞVURACAK

Öte yandan Fox TV’nin haberine göre, YSK İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bulunduğu suç duyurusunu geri çekti ama bu kez de bayram sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) İlçe Seçim Kurulu Başkanları ile ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

HSK'NİN KURULUN DİĞER ÜYELERİNİ SORUŞTURMA YETKİSİ YOK

HSK’nin hakim olan İlçe Seçim Kurulu başkanlarıyla ilgili soruşturmayı yürütme yetkisi var ancak kurulun diğer üyeleriyle, memurlar veya diğer partili üyeleriyle bir soruşturma yürütme yetkisi bulunmuyor.

Bu durumda YSK'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun, memurlarla ve partili üyelerle ilgili bölümünün de kadük kaldığı belirtiliyor.

