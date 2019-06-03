AKP'den YSK kararına itiraz

AKP, YSK'nin ilçe seçim kurullarıyla ilgili son kararına itiraz etti.

AKP, YSK'nin tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.

YSK sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Kararın ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden?" demişti.