YSK karar verdi: Aynen devam

YSK sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi. Bu karar 'Seçimler neden yenileniyor' sorusunu akıllara getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

YSK'NİN GEREKÇELİ KARARI

AKP’nin itirazları sonucu YSK’nin 23 Haziran’da yenilenemesine karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminlerinde sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı. YSK’nin seçimin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararda ilçe seçim kurullarının makul ve hukuki gerekçe göstermeksizin kamu görevliliği koşulunu uygulamadığı, bu durumun seçimin güvenilirliğini ortadan kaldırdığı vurgulanmıştı. Kararda ayrıca 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarına yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlenmesi seçim iptalinin en önemli gerekçesi olarak gösterilmişti.