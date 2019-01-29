Tunç Soyer'den Kocaoğlu'na ziyaret, AKP adayına yemek daveti

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti, ‘Size çok ihtiyacımız var, bu iş sizsiz olmaz’ dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kocaoğlu, Soyer'in seçim çalışmasına her türlü desteği vereceklerini söylerken, Soyer de Kocaoğlu'na, "Size çok ihtiyacımız var. Sizsiz bu iş olmaz” dedi.

Ziyarette bundan sonra da CHP için çalışacağını ve başka bir yerden adaylığının söz konusu olmadığını belirten Kocaoğlu, "Tunç beyin seçim çalışmasına her türlü desteği vereceğiz. CHP'nin başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez” diye konuştu.

Kocaoğlu’na "Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak, ileriye gitmeye çalışacağız” diyen Soyer de “Size çok ihtiyacımız var, bu kampanya sürecinde" diye konuştu.

ZEYBEKCİ’Yİ YEMEĞE DAVET EDECEK

Soyer, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'yi de Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini belirterek, "Bugün arayacağım, daveti yapacağım. O zaman cevabı hep beraber duyarız" dedi.