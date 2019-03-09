TKP Seyhan seçim bürosu açıldı

Türkiye Komünist Partisi Adana İl Örgütü, ikinci seçim bürosunu Seyhan ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'nde açtı.

Türkiye Komünist Partisi Adana İl Örgütü, ikinci seçim bürosunu Seyhan ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'nde açtı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan buluşmada TKP Adana İl Örgütü adına açılış konuşması yapıldı.

Açılışta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe dair ''TKP , 8 Mart'ı yalnız kadınların hatırlandığı, kadınlara güzel sözler söylenen, kadınlara çiçekler alınan bir gün olarak değil; her gün daha fazla sömürüye, tacize ve gericiliğin biçtiği rollere zorlanan kadınların bu düzene boyun eğmeyerek mücadeleyi yükselttiği bir gün olarak savunuyor'' denildi.

Açılış konuşmasında "Bizler 31 Mart seçimlerinde halka birtakım projeler vaat etmiyoruz. Elimizde sihirli bir değnek yok. Kaldı ki bugün projeler ile seçim vaatlerinde bulunan düzenin aktörleri, bunları şimdiye kadar kimsenin aklına gelmeyen ve sadece kendinin çözebileceği bir planmış gibi sunuyorlar. Bu ülkenin mühendisleri, aydınları, bilim insanları var. Onların aklına gelmeyenler, patronların mı aklına geliyor" ifadelerine yer verildi.

Konuşmaya Seyhan Belediye Meclis Üyesi adayı Sina Akray devam etti. Akray, "Belediye meclislerine patronlardan hesap sormak için giriyoruz. Ülkenin kaynaklarını istedikleri gibi paylaşabileceklerini düşünenlere 'öyle yağma yok, bu ülkede komünistler var' demek için aday oluyoruz. Son 30 yılda Adana'yı yönetmeyen parti kalmadı. Gördük ki hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hepsinin tek derdi daha fazla kâr daha fazla rant sağlamak. Buna dur diyecek tek siyasi özne TKP'dir" dedi.

Etkinlik, konuşmaların ardından mahallede bildiri dağıtımı yapılarak sona erdi.