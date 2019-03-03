TKP Yüreğir seçim bürosu açıldı

Türkiye Komünist Partisi, Adana'nın Yüreğir ilçesinde yer alan Güneşli Mahallesi'nde seçim bürosu açtı.

Türkiye Komünist Partisi, Adana'nın Yüreğir ilçesinde yer alan Güneşli Mahallesi'nde seçim bürosu açtı.

Etkinlikte, TKP Adana İl Örgütü adına yapılan açılış konuşmasının ardından ilk sözü TKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Alpan aldı. Hüseyin Alpan şunları söyledi:

"Komünistler yerel seçimlerde ilkeleriyle var olacaktır. Komünistler, belediyelerin etrafında kümelenmiş rant çeteleriyle hesaplaşacaktır. Komünistler, yeşil alanların talan edilmesine karşı mücadele edecektir. Komünistler, kültür-sanat alanında daha nitelikli ürünlerin ortaya çıkması için çaba göstereceklerdir.

Biz birlikte üretmeye ve birlikte paylaşmaya çağırıyoruz. Henüz 10 yaşındayken Türkiye İşçi Partisi üyesi olan babamdan sosyalizmi öğrenmeye başladım. Uzun bir yolumuz var. Sizleri bu uzun yolda bizimle yürümeye davet ediyorum."

'BİZİM GEMİMİZDE BERABER KÜREK ÇEKER BERABER SEFA SÜRERİZ'

Yüreğir'de mücadelelerini sürekli hale getirmek istediklerini belirten Yüreğir Belediye Meclis Üyesi Adayı Okan Alay ise şunları söyledi:

"TKP seçimlere "Aynı gemide değiliz" sloganıyla giriyor, çünkü onların gemisinde hırsızlar, talancılar, dinci yobazlar var. Bizim gemimizde ise emekçiler, öğrenciler, yoksul köylüler. Onların gemisinde sefa sürenler, bizim gemimizde evine ekmek götürme kaygısında olanlar var. Bizim gemimizde beraber kürek çeker, beraber sefa süreriz.

Burada yapmış olduğumuz seçim bürosu açılışı kısa erimli bir mücadelenin ürünü değildir. Biz burada kalıcı işler yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde burada Semt Evi açmak istiyoruz. Açacağımız Semt Evi, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin aracı olacak. Semt Evi, çocuklara, gençlere, kadınlara yönelik bilimden yana etkinlikler, çalışmalar yapacak. Ancak biz biliyoruz ki tüm bu işleri tek başımıza yapamayız. Gelin omuz omuza verelim mahallemize de, geleceğimize de beraber sahip çıkalım."

Sinevizyon gösteriminin de yapıldığı etkinlikte katılımcılar da söz alarak düşüncelerini paylaştılar.

Seçim bürosu açılışı Ozan Özgür'ün söylediği türkülerin ardından İstanbul Kartal'da 10 Mart'ta yapılacak düzenlenecek TKP'nin seçim mitinge çağrıyla sona erdi.