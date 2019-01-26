Soylu'dan seçim kavgalarına 'centilmenlik' tavsiyesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim öncesinde adaylar arasında çıkan kavgaların çoğunluğunun muhtarlar arasında gerçekleştiğini belirterek, muhtarlara 'centilmenlik' tavsiyelerinde bulunulmasını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtar adayları arasında seçim kavgaları yaşandığını vurgulayarak, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35’i muhtarlar adaylarıydı" dedi. Soylu, il ve ilçe yöneticilerine muhtar adaylarının bir araya getirilerek tavsiyelerde bulunmalarını istedi.

Muhtarlara "centilmenlik" tavsiyelerinde bulunulmasını öneren Soylu, "Anlaşılıyor ki bu seçim döneminde geçen dönemlere nazaran muhtarlık seçimlerinde biraz daha vaka çıkacak. Bunu yönetmek de bizim işimiz. Her vakanın sonucunda uğraşacağına hiç olmazsa başında tedbir alın" diye konuştu.

'TEHDİT, ŞİDDET, GÖZDAĞI...'

Adaylar arasında yaşanan olaylarda İçişleri Bakanlığı'nın "gereğini yapması" gerektiğini belirten Soylu şöyle konuştu: "Muhtar adaylarımızı toplayıp onlara seçim dönemi içerisinde centilmenliği öneren, demokratik rekabetin aslında ülkemiz için zenginlik olduğunu, doğrudan demokrasinin en temel unsurunun muhtarlık müessesesi olduğunu, buna halel getirebilecek hiçbir adım atılmaması gerektiğini, buradaki centilmenliğin Türkiye'nin demokrasisine de katkısının bulunacağını ifade edin. Birbirini tehdit edenler, şiddet uygulayanlar, çoluk çocuğuna göz dağı verenler. Bunların hiçbirisi muhtarlık müessesine halel getirmeye değmez. Seçimi kazandın kaybettin. Önümüzde muhakkak ki daha seçimler vardır."