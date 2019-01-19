Soylu: Türkiye seçim güvenliğinde dünyada en önde

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, seçmen kayıtlarındaki 'hata'ların seçim sonuçları üzerinde bir etkiye sahip olmadığını belirterek, 'Türkiye seçim güvenliğinde dünyada önde gelen ülkelerden biridir' ifadelerini kullandı.

Erzurum'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yerel seçimlere ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, “Türkiye seçim güvenliğinde dünyada önde gelen ülkelerden biridir” dedi.

Katıldığı programda Türkiye’nin seçim güvenliği konusunda dünyada ilk sıralarda yer aldığını öne süren Süleyman Soylu, “Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır. Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir” dedi.

'HUKUK YOLU AÇIKTIR VE İŞLEMEKTEDİR'

Seçmen listelerinde yer alan "sorun"lar için hukuk yolunun açık olduğunu belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü seçimle ilgili bütün hukuki süreçler ve kurumlar çalışmaktadır, aktiftir. Bütün itiraz ve düzeltme mekanizmaları çalışmaktadır. Söz gelimi seçmen listelerine, adres bilgilerine ilişkin tespit edilen bir sorun varsa, partiler tarafından bu itirazlar, resmi yollarla zaten seçim kurullarına yapılmakta ve bunlar karara bağlanmaktadır. Bu hukuk yolu açıktır ve işletilmektedir. İncelenip karara bağlanmış ve düzeltilmiş olanlar var, halen incelemesi sürenler var."

'SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜRÜLÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmen kaydına ilişkin "takibe alacağız" açıklasına değinen Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde, herkesin kendi yaşadığı yerde oy kullanması, farklı davranışlar ve arayışlar içine girmemesi gerektiğini, bunu tasvip etmediklerini, hatta bundan şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bunu seçime gölge düşürecek bir gündem maddesi haline getirmeye çalışmanın, iyi niyetle izah edilebilir bir tarafı yoktur. Bu tür tezviratlar, birilerinin seçim sonuçları üzerinde kendilerine ait korunaklı bir alan oluşturmaya, muhtemel başarısızlığa bir kılıf uydurmaya çalışması haline dönüşmektedir" ifadelerini kullandı.