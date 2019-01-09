Erdoğan partisini mi ihbar etti?

Şu ana kadar Şırnak ve ilçelerinde, Siirt'te ve İstanbul Adalar'da ikamet kayıtlarında yapılan oynamalar ve bu bölgelere yapılan seçmen kaydırmaları büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Erdoğan, diğer partileri suçlayıp, 'Biz bunu İçişleri Bakanlığımızla yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım, olmaz böyle bir şey' dedi. Erdoğan'ın sözünü ettiği incelemenin kapsamı merak konusu.

31 Mart seçimleri öncesi AKP'nin seçmen kaydırma hamlelerinin bir bölümü basının gündemine gelirken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

"Bizim beldede bizim amcaoğlunun, filancanın kazanması lazım. Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım. Böyle bir şey olamaz. Bu işgalin farklı türüdür" diyen Erdoğan, "Biz bunu İçişleri Bakanlığımızla yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım, olmaz böyle bir şey. Böyle bir yanlış üzerine ne belediyecilik, ne demokrasiyi yakıştıramayız. Kararlılığımızı unutmadığımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İŞGALİ KİM YAPIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı suçlamaya karşın bu konuda partisinin yaptığı çok sayıda hamle basının gündemine girmiş durumda.

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar'da tespit edilen sahte seçmenlere ilişkin geçtiğimiz gün açıklamada bulunmuştu.

Aytaç açıklamasında, "Sakarya ili Erenler ilçesinden Adıyaman Sincik nufüsuna kayıtlı çok sayıda seçmen, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere birçok ilçemizden Adalar'a seçmen kaydırılmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız" demişti.

SİİRT'TE 6 BİN SEÇMENİN KAYDI SİLİNDİ

Siirt'te HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmenin kaydı silindi, aynı mahallelere çok sayıda asker ve polis kaydı eklendi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Başika Kampı’nda görev yapan askerlerin dahi kentte seçmen olarak kayıtlarının yapıldığını belirtirken, seçmen kayıtların silinmesinin, merkez Barış Mahallesi’nde 1314, Bahçelievler Mahallesi’nde 755, Afetevleri Mahallesi’nde ise 401 olmak üzere 20 mahallede gerçekleştiği kaydedildi. Kayıtların silindiği mahallelerde HDP’nin oy oranlarının yüzde 80 ve 90’a çıktığı yerler olduğu belirtiliyor.

ŞIRNAK'TA 'ŞIRNAKLI' OLMAYAN BİNLERCE 'YENİ' SEÇMEN

Şırnak merkezde, askıya çıkan seçmen listelerine göre 6 ay içinde 5 bin 616 yeni seçmen oluştu. Yeni seçmenlerin çoğunun farklı illerden olduğu ortaya çıktı. Söz konusu rekor artış karakolların bulunduğu mahallelerde yaşandı.

23. Sınır Tümen Komutanlığı'nın bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi de bunlardan birisi. Daha önce 2 bin 589 seçmen sayısı bulunan mahallede, seçmen sayısı şu an 4 bin 611'e çıkmış durumda.

Söz konusu artış içerisinde yer alan 3 bin 500'ü aşkın yeni seçmenin nüfusa kayıtlı oldukları yerlerin genelde batı illeri olması da dikkat çekti.

BATIDAN POLİS KAYDIRILIYOR

Öte yandan soL'un edindiği bilgilere göre, batıda görev yapan birçok polis memur seçim için doğuda farklı illerde görevlendiriliyor.

Polislerin daha önceki seçimlerde usulsüz şekilde birçok farklı sandıkta görev kağıdıyla oy kullanması hatırlandığında bir polisin birden çok oy anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği incelemenin bu konularda da yapılıp yapılmayacağın merak konusu.