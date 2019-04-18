Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü İstanbul için çalışma başlattı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraza yönelik karar öncesinde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden konuyla ilgili ön çalışma yaptığı öğrenildi.