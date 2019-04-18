Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü İstanbul için çalışma başlattı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraza yönelik kararı bekleniyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden konuyla ilgili ön çalışma yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden ön çalışma yaptığının öğrenildiğini aktardı.
AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.
YSK'nin, MHP'nin itirazını da aynı günlerde görüşeceği tahmin ediliyor.