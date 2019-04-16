AKP seçimin iptali için YSK'ye resmen başvurdu: Üç valiz belgeyle geldiler!

AKP, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle YSK'ye resmen başvurdu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ye verdi. Yavuz ve yanındaki heyet YSK’ye üç adet valizle birlikte geldi.
31 Mart’taki yerel seçimin ardından AKP İstanbul seçiminde tutanaklarda kaydırma ve ‘usulsüzlükler‘ yapıldığını savunmuş, tüm ilçelerde geçersiz oyları, bazı ilçelerde de tüm oyları yeniden saydırmıştı.
Son olarak, sayımların devam ettiği son ilçe Maltepe’de oyların büyük bölümü bugün itibariyle (16 Nisan) sayıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li aday Ekrem İmamoğlu, seçimi AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın önünde bitirerek İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçildi.
BAŞVURU SONRASI İLK AÇIKLAMA
Ali İhsan Yavuz, başvuru sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Biz buraya 2898 sayılı yasanın, seçim sonuçlarına müessir olaylar ve haller sebebine dayalı olarak İBB seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldik. Dilekçemiz ve bütün belgelerini YSK’ya sunduk.
- Seçim akşamından beri tüm Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş gözüküyor. Peki ne olmuştu? Bir parça özet yapalım. Biliyorsunuz sıcağı sıcağına partiler ve YSK açıklamalarda bulunmuşlardı. Her bir parti, seçimin sonucuna ilişkin bir takım aktarımlarda bulunmuştu. YSK 28 bin farkla CHP’nin lehine seçim bittiğine dair açıklamada bulunmuştu. CHP 29 bin oy ile ifade etmişti. AK Parti de özellikle İstanbul il başkanımız 3870 oy farkıyla AK Parti’nin seçimleri aldığını dile getirmişti.
- Bunun üzerine rakamlar her bir yerden ayrı görününce ve bizim kendi kayıtlarımıza göre de çelişki fark edince biz meselenin takipçisi olmak üzere İstanbul’a gittik. Hemen bu farkın ve çelişkinin neden olduğunu araştırmaya başladık. Seçim sonuçlarını SAS diye tanımladığımız, sonuç alım sistemi olarak ifade ettiğimiz bir sistem üzerinden Türkiye’de en hızlı şekilde sonuçları elde etmek, elde ederken de lehimize aleyhimize hataları fark etmek üzere sistem kurgulamıştık. Bunun çok daha güçlü yazılımlarla güçlendirildiğini ifade etmiştik.
- Daha ilk akşamdan başlayarak maddi hataları düzeltmeye çalıştık. Maddi hata sayım sonuç çizelgeleri var. Çizelgelerinden sandık sonuç tutanağına aktarılırken kaydırılan rakamlar var. Birleştirme tutanaklarına girilirken küçültülen ve yok edilen rakamlar var.
- Bunun dışında ikinci iş olarak da ilçe seçim kurullarına, geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebimiz oldu. Üçüncü talebimiz, tüm oylar yeniden sayılsın. Bir takım usulsüzlüklerin yapıldığını ortaya çıkartıyordu. Bunun üzerine biz üç çalışmayı gerçekleştirdik. Sadece maddi hata düzeltme yoluyla 8-9 binlere varan, başka yere kaydırılan oyların olduğu gördük. Geçersiz oyları gördük ki 6 bin oy başka yerlere kaydırılmış, bizim olması gereken oy AK Parti’nin lehine sandığa giren oy, ya iptal olarak kayda geçmiş ya da başka partilerin hanesine yazılmış.
- Burada ilginç bir nokta var özellikle aktarmak istiyorum. Oyların sadece yüzde 10’u sayıldı. Kalanına ilçe seçim kurulları müsaade etmedi. İl seçim kurulu ve YSK’ya geldik. YSK da oyların tamamının sayılmasına müsaade etmedi. Ama ortada bir şüphe var ve gideremedik açıkçası. Daha tüm oyların yüzde 10’u sayılmışken, bu fark 13 bin 900’lere indi. Biz iddia ediyoruz, bunların tamamı sayılsaydı, şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı bizim rakamlar gerçekti. Ve lehimize sonuçlanacaktı.