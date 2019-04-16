AKP seçimin iptali için YSK'ye resmen başvurdu: Üç valiz belgeyle geldiler!

AKP, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle YSK'ye resmen başvurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ye verdi. Yavuz ve yanındaki heyet YSK’ye üç adet valizle birlikte geldi.

31 Mart’taki yerel seçimin ardından AKP İstanbul seçiminde tutanaklarda kaydırma ve ‘usulsüzlükler‘ yapıldığını savunmuş, tüm ilçelerde geçersiz oyları, bazı ilçelerde de tüm oyları yeniden saydırmıştı.

Son olarak, sayımların devam ettiği son ilçe Maltepe’de oyların büyük bölümü bugün itibariyle (16 Nisan) sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li aday Ekrem İmamoğlu, seçimi AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın önünde bitirerek İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçildi.

BAŞVURU SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ali İhsan Yavuz, başvuru sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: