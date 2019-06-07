Ordu valisi İmamoğlu'na dava açtı

Ordu Valisi Seddar Yavuz CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Ordu Valiliği, İmamoğlu’nun havalimanında VIP salonunu kullanmaya yetkisinin olmadığını söylemiş ve yaşanan olayda İmamoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini iddia etmişti. Sosyal medya kullanıcıları ise Bilal Erdoğan'ın VIP'ten geçtiği anı gösteren fotoğrafla yaşananları eleştirdi.

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrasında havalimanında VIP bölümüne girememesinin yankıları sürüyor. Ordu Valiliği, İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonunu kullanmaya yetkisinin olmadığını söylemiş ve yaşanan olayda İmamoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini iddia etmişti.

Tartışmalar sürerken Ordu Valiliği İmamoğlu'na dava açtı.

NUMAN KURTULUŞ AÇIKLADI: ORDU VALİLİĞİ DAVA AÇTI, ARKASINDAYIZ

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili olarak "(İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası) Bazı siyasetçilerce devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur.

'VIP KRİZİ DEĞİL DEVLETİN VALİSİNE YAPILMIŞ BİR HAKARET'

Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız." açıklamasında bulundu.

Bu durumla ilgili Vali Yavuz'un gerekli hukuki mücadeleyi başlattığını kamuoyu ile paylaştığını aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi: "Sürecin biz de takipçisi olacağız. Yanlıştır, vahim bir yanlıştır, çok büyük bir hatadır, çok büyük bir terbiyesizliktir, çok büyük bir skandaldır. Bunların herhalde bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum.

'İMAMOĞLU'NUN KAMUOYU ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR'

Bir kez daha en üst perdeden sayın Ekrem İmamoğlu ve üst düzey CHP yöneticilerinin de içinde bulunduğu bu skandalın ortaya çıkmasında payı olan herkesi kınıyorum. Bu ayıptır, siyaseten yakışıksızdır. Böyle bir tavrın olması Türkiye'nin, hele günümüz Türkiyesinin kaldıramayacağı bir durumdur. İnşallah kamuoyu önünde davranışlarından dolayı özür dilerler."

'VIP KRİZİ DEĞİL' SÖZLERİNE SOSYAL MEDYA BİLAL ERDOĞAN'IN VIP FOTOĞRAFLARIYLA YANIT VERDİ

Kurtuluş'un, 'Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak ve böyle görmek durumundayız' açıklamasına sosyal medya kullanıcıları Bilal Erdoğan'ın VIP'i kullandığına dair görseli paylaşarak eleştirdi.