Ordu Valiliği'nden 'VIP' açıklaması: İmamoğlu hakaret etti

Ordu Valiliği'nde yapılan açıklamada CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonunu kullanmaya yetkisinin olmadığı ve yaşanan olayda İmamoğlu'nun Vali'ye hakaret ettiği iddia edildi. CHP'li Torun ise İmamoğlu'nun beraberinde milletvekillerinin olduğunu hatırlattı.

Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı yönünde yapılan haberler üzerine açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu ve beraberinde seyahat edeceği önceden belirtilen 14 kişinin "VIP salonunu kullanma hakkına sahip olmadığı"nı belirten Valilik açıklamasında "Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Valilik, aprona çıkılmasına izin verilmeyen İmamoğlu'nun VIP salonu içerisindeyken kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandığını iddia etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un da polis memurlarına hitaben "Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler" dediği öne sürüldü.

SOYLU 'GEÇME HAKKI YOK' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Trabzon havalimanında yaşanan protestoya ilişkin "Aslında VIP'den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme hakkı söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler, 'buradan geç' demişler. Orada partilileri de oraya gelmiş, orada toplanmış. Partililerin de oraya gelme hakkı yok. İdari olarak da hakkı yok. Yönetim de gelemez" açıklamasında bulunmuştu.

TORUN: ORDU VALİSİ ROZETSİZ AKP İL BAŞKANIDIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ordu’da vali yoktur. Devletin valisi Ordu’da, rozetsiz AKP il başkanıdır” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu – Giresun havalimanı VIP salonuna alınmamasıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Torun, “Vali İmamoğlu’nun VIP salonuna girişini engelledi. İmamoğlu’nun hakkı olmadığını söylüyor. Oysa İmamoğlu’na ben refakat ediyorum. Başka milletvekillerimiz de var. İmamoğlu benim misafirim olarak VIP’ten yolculuk yapabilir. Kaldı ki başka milletvekilleri de aramızda. Bizim heyetimize dâhil herkesin VIP’e girme hakkı vardır” diye konuştu.