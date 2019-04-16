Mahmut Tanal: İtiraz süresinde değil, hukuk kırıntısı varsa reddedilir

CHP'li Mahmut Tanal 'AKP’nin bugünkü olağanüstü itirazı süresinde değildir, hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir' dedi.

CHP İstanbul milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, AKP'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin YSK'ye olağanüstü itiraz başvurusunun süre dolduğu için reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tanal, "Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür. Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar. AKP’nin bugünkü olağanüstü itirazı, süresinde değildir, hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir" ifadesini kullandı.

"İşte Kanun maddesi" diyen Tanal mesajına ilgili kanun maddelerini de ekledi.