İYİP'ten YSK'nin ara kararına itiraz

İyi Parti (İYİP), AKP'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazı üzerine YSK’nin verdiği araştırma kararının kaldırılmasını talep etti.
YSK'ye sunulan itiraz dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.
Dilekçede, AKP'nin bugün yaptığı itirazın kanunda belirtilen süre içinde gerçekleşmediği belirtilerek, YSK’nin verdiği araştırma kararının kaldırılması talep edildi.