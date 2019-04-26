YSK'den yeni ara karar: 5 bin 315 kısıtlı seçmen daha araştırılacak

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da 5 bin 315 'kısıtlı seçmen' hakkında daha araştırma yapılması ara kararı verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, 5 bin 315 kısıtlı seçmen hakkında daha araştırma yapılması ara kararı verdi.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel kararla ilgili yaptığı açıklamada, dün İstanbul seçimlerine yönelik YSK'ye yeni bir dilekçe verdiklerini belirterek “5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararları ile birlikte oy kullanamayacak durumda olanların listesini sunmuştuk. En son verilen ara karara göre 5 bin 315 kişilik kısıtlı seçmen araştırılacak” ifadelerini kullandı.

Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi.

Bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini belirten Özel "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak" dedi.

Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını kaydetti.