HDP İstanbul’un 15 ilçesinde aday çıkarıyor

HDP İstanbul’un 15, Ankara’nın 4 ilçesinde belediye başkan adayları çıkaracak.

Seçim stratejisini 'bölgede kayyum atanan belediyeleri geri kazanmak, batıda ise AKP-MHP ittifakını geriletmek' olarak belirleyen HDP'nin listeleri, gece geç saatlere kadar süren tartışmaların ardından netleşti. HDP İstanbul'un 15, Ankara'nın 4 ilçesinde belediye eş başkan adayı çıkaracak.

Artı Gerçek'in haberine göre, HDP, İstanbul'un 15 ilçesinde belediye eş başkan adayı çıkaracak. Bu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye.

ADAY ÇIKARMAYACAĞI İLÇELER

HDP, İstanbul'un bazı ilçelerinde ise sadece belediye meclis üyelikleri için aday çıkaracak. Bu ilçeler şöyle: Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Eyüp, Kartal, Sarıyer, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu.

HDP, İstanbul Büşükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Adalar'da ise CHP'nin adayı Erdem Gül'ü destekleyecek.

ANKARA'DA 4 İLÇE

HDP, Bala, Çankaya, Keçiören ve Haymana'da belediye eş başkan adayları çıkaracak. Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayacak olan HDP, Ankara'nın tüm ilçelerinde belediye meclis üyelikleri için aday çıkaracak.