DSP'li Aksakal: Sandığa gitmemizin bir anlamı yok

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandığa gitmedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı açıklamada, “DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok” dedi.

Ankara’da olduğunu ve oy kullanmayacağını belirten Aksakal, “Keşke YSK böyle bir süreci yaşatmamış olsaydı. Ama inanıyorum ki İstanbul halkı güzel bir demokrasi örneği verecek. Bu seçimleri de geride bırakacağız, önümüzdeki süreçlere bakacağız artık” dedi.